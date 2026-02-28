Iran, Tajani: nessun italiano coinvolto, né civile né militare

Roma, 28 feb. (askanews) - "Intanto la prima notizia positiva è che non c'è neanche un italiano coinvolto degli attacchi molteplici che ci sono stati sia in Iran sia in altri paesi dell'area, in modo particolare nell'area del Golfo". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo la riunione alla Farnesina per fare il punto sulla situazione italiana in seguito all'attacco contro l'Iran da parte di Israele e Stati Uniti.

"Anche i militari dell'Aeronautica militari che sono nella base in Kuwait che è stata attaccata con missili dall'Iran sono tutti incolumi, erano tutti nel bunker, quindi ci sono stati danni ingenti alla pista ma non ci sono militari italiani feriti e ci sono italiani coinvolti in nessuna azione militare - ha aggiunto - È stato fatto anche un attacco al comando della quinta flotta ma non ci sono italiani in tutta l'area coinvolti, né civili né militari".