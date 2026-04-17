Iran, Tajani: mi auguro che la Cina possa avere un ruolo per la pace

Shanghai, 17 apr. (askanews) - "Io ho insistito molto affinché Pechino svolga un ruolo importante per contribuire a fermare la guerra in Ucraina perché nessuno più di Pechino ha influenza su Mosca, come si può dire la stessa cosa per quanto riguarda l'Iran e mi pare che già qualche segnale si veda. Vediamo che quello che si è visto Libano speriamo lo si possa vedere anche nella trattativa Stati Uniti-Iran".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Villa n.1 a Waitanyuan a Shanghai dopo un incontro fra il Sistema Italia e la comunità imprenditoriale italiana in Cina.

"Abbiamo anche una stessa opinione su quanto riguarda gli attacchi rivolti ai paesi dell'area del Golfo che sono paesi di amici sia della Cina sia dell'Italia - ha proseguito Tajani -. Quindi noi ci auguriamo che la Cina, che è un grande Paese, possa svolgere un ruolo positivo per la costruzione della pace".