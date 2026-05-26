Iran, Tajani: mesi di sacrifici industria? Guerra non dipende da noi

Roma, 26 mag. (askanews) - "Mi auguro che non ci siano mesi di sacrifici" per gli industriali e che "le cose possano migliorare in tempi abbastanza rapidi. Per ciò che è di mia competenza io sono molto soddisfatto dei risultati dell'export, indipendentemente dalle due guerre e dalla situazione dei dazi, va a vele spiegate". Lo ha detto il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, parlando con i giornalisti al suo arrivo all'assemblea di Confindustria a Roma.

"Guardiamo pure il bicchiere mezzo pieno, la guerra non dipende da noi, vorrei ricordare che l'export rappresenta quasi il 40% del Pil e se va bene l'export vanno bene anche l'industria. Stiamo crescendo, anche in Cina sono aumentate le esportazioni, i dati sono lusighieri, l'ultimo trimestre si è chiuso con più 7, ed era più 3,3 l'anno scorso, da questo punto di vista credo che il mondo dell'industria possa essere contento, noi faremo ti tutto per aiutarlo, stiamo facendo il possibile. Non dipende da noi la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente, i dazi, ma nonostante tutto, anche la benzina costa meno in Italia rispetto a Germania o Francia", ha aggiunto.

L'energia però costa di più: "Quello non dipende da noi, che non si possa vendere l'energia spagnola all'Italia a prezzi più bassi è una scelta che non dipende da noi ma dalla Francia", ha tagliato corto.