ULTIME NOTIZIE 12 MAGGIO 2026

Iran, Tajani: "La linea rossa anche per noi è il nucleare"

Bratislava, 12 mag. (askanews) - "La linea rossa, anche per noi, è l'impossibilità per l'Iran di costruire l'arma nucleare" ha dichiarato ai giornalisti il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine della ministeriale del gruppo "Amici dei Balcani occidentali" a Bratislava commentando gli ultimi sviluppi in Medio Oriente.

"Noi vogliamo che si raggiunga quanto prima una pace stabile e

siamo pronti a fare la nostra parte" ha ricordato il ministro,

sostenendo che per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, bisogna che ci sia un accordo definitivo e "il tempo non sembra volgere al bello". "Mi pare che ci siano ancora tensioni, però speriamo che invece possa prevalere la linea del buon senso", ha sostenuto Tajani, ricordando la disponibilità dell'Italia a inviare le dragamine nell'alveo di una missione internazionale.

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