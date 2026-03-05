ULTIME NOTIZIE 05 MARZO 2026

Iran, Tajani: "Italiani che hanno lasciato aree a rischio già 10.000"

Roma, 5 mar. (askanews) - "É questo il quadro in cui il Governo sta continuando a operare senza sosta per assistere tutti i connazionali che si trovano nella Regione, la loro sicurezza è la priorità assoluta. La Task Force Golfo, dedicata all'assistenza dei connazionali creata presso l'Unità di crisi del ministero degli Esteri, ha gestito ad oggi oltre 14.000 chiamate e diverse migliaia di contatti mail. Gli italiani che abbiamo già aiutato a lasciare le aree a rischio sono arrivati ai circa 10.000": lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle sue comunicazioni nell'Aula della Camera sul conflitto in Iran e la richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo.

"Stiamo lavorando senza sosta per facilitare il trasferimento dei connazionali verso Paesi dove sono disponibili i voli attraverso un coordinamento continuo tra unità di crisi e ambasciate e consolati dal Qatar, dal Kuwait e dal Bahrein verso l'Arabia Saudita" e "per sostenere l'azione delle nostre sedi diplomatiche ho voluto inviare in Oman, Emirati Arabi Uniti, Sri Lanka e Maldive, squadre congiunte di personale del ministero degli Esteri dell'Arma dei Carabinieri della Guardia di Finanza e della Protezione civile sotto il coordinamento della nostra unità di crisi", ha aggiunto il ministro.

