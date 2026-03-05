ULTIME NOTIZIE 05 MARZO 2026

Iran, Tajani: io non mi vergogno di nulla, semmai D'Alema nei Balcani

Roma, 5 mar. (askanews) - "Non capisco perché dovete insultare, perché dovete insultare, c'è un dibattito democratico, io dico quello che penso, voi dite quello che pensate, non ho interrotto nessuno e non so di cosa mi devo vergognare. Sono una persona perbene, sono una persona onesta. Non mi devo vergognare di nulla, nella mia vita non mi sono mai dovuto vergognare di nulla. Forse qualcun altro deve vergognarsi di quello che ha fatto in passato, perché se dobbiamo dire chi non ha rispettato il Parlamento quando ha mandato gli aerei italiani a bombardare nei Balcani", quello "era il presidente del Consiglio Massimo D'Alema che era parte, onorevole (Peppe) Provenzano, del suo partito": lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in sede di replica dopo le sue comunicazioni nell'Aula della Camera sul conflitto in Iran e la richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo.

"Così come onorevole Appendino, io non sono e noi non siamo mai andati in ginocchio da nessuno l'ho detto l'altro giorno in Senato, qualcun altro in ginocchio da Trump e della signora Merkel ci è andato, certamente non sono andato io", ha aggiunto Tajani riferendosi al leader del M5s Giuseppe Conte quanto era presidente del Consiglio.

