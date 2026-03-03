ULTIME NOTIZIE 03 MARZO 2026

Iran, Tajani: evitare prenotazioni se non si è certi di partire

Roma, 3 mar. (askanews) -"Bisogna però evitare di fare confusione, perché alcuni si prenotano su pullman, per esempio da Dubai verso l'Oman, e poi quando il pullman parte non si presentano. Questo rischia di creare confusione", ha osservato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante il suo punto stampa prima della riunione con l'Unità di crisi della Farnesina.

"Quindi bisogna evitare, se non si è certi di partire o se lo si fa solo per scrupolo, per garantirsi un'opzione in più. Ecco, evitare di farlo, perché poi si impedisce magari ad altri, che vogliono davvero partire, di farlo, perché il pullman è completo e invece magari parte con poltrone vuote", ha specificato Tajani.

