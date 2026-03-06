ULTIME NOTIZIE 06 MARZO 2026

Iran, Tajani: dialogo aperto. Obiettivo rapida fine delle ostilità

Roma, 6 mar. (askanews) - "In questo momento noi crediamo che si debba continuare a parlare: il dialogo deve rimanere sempre aperto", ha osservato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa alla Farnesina, rappresentando la situazione in Medio Oriente.

"Il nostro obiettivo è quello di raggiungere, nel tempo più rapido possibile, la fine delle ostilità", ha specificato Tajani. "Continueremo a lavorare e a coordinarci a livello europeo, ma la priorità è quella di far sì che il maggior numero possibile di italiani possa rientrare in Italia", ha precisato il ministro.

"Non è un'operazione facile, ma sono tantissimi e diciamo che fino a ieri eravamo riusciti a fare qualcosa in più di 10.000. Oggi continuiamo con ritmi alti, per quanto possibile. Abbiamo chiesto aiuto anche a charter della Difesa", ha affermato Tajani, specificando che si cercherà "di far partire il maggior numero possibile dei nostri connazionali, dando la priorità ai più deboli - quindi donne, bambini, malati - in modo che si possa veramente dare una risposta rapida ed efficace".

