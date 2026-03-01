Iran, Tajani: Crosetto? Non sapevo. Noi avvisati a attacco iniziato

Roma, 1 mar. (askanews) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto di non sapere che il ministro della Difesa Guido Crosetto si trovasse a Dubai. "È partito prima" dell'attacco, ha spiegato rispondendo a una domanda durante un punto alla Farnesina.

"Noi siamo stati informati dal governo israeliano quando l'attacco" contro l'Iran "era in corso", quando "era partito il primo attacco. Mi ha chiamato il ministro" degli Esteri "Gideon Sa'ar per dirmi quello che stava facendo e quello che stavano facendo insieme agli americani in piena sintonia politica e militare, quindi ieri mattina, presto, quando l'attacco era già iniziato", ha aggiunto.

Il ministro Crosetto nel frattempo ha fatto sapere che rientrerà in Italia con un volo militare. "Rientrerò come ovvio da solo, per evitare l'esposizione ad ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni attuali possono essere messi a rischio", ha spiegato in un messaggio su X.