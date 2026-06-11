ULTIME NOTIZIE 11 GIUGNO 2026

Iran, Tajani: coalizione può intervenire soltanto con cessate fuoco

Roma, 11 giu. (askanews) - "La coalizione internazionale, della quale noi siamo pronti a far parte, può intervenire soltanto quando ci sarà un cessate il fuoco", ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani, osservando il ruolo della coalizione in merito al conflitto riacceso in Iran.

"Adesso serve arrivare a un cessate il fuoco. Una volta raggiunto, ci impegneremo tutti per garantire la libertà di navigazione. Questo è il punto fondamentale", ha sottolineato Tajani, in un punto stampa Luiss per la quarta edizione di Diplosec 2026, il forum promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici (Ciss).

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