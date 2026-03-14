ULTIME NOTIZIE 14 MARZO 2026

Iran, Tajani: chi specula su prezzi energia verrà sanzionato

Roma, 14 mar. (askanews) - "Stiamo valutando tutte le misure necessarie per impedire un aumento dei prezzi speculativi perché per adesso non c'è necessità di aumentare i prezzi, ci sono ancora le riserve dello scorso mese di petrolio e gas, vedremo nel prossimo mese se ci saranno ancora problemi a Hormuz però noi stiamo vigilando perché non ci siano speculazioni da parte delle imprese, chi specula verrà sanzionato". Lo ha assicurato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di una iniziativa referendaria per il Sì alla stazione Tiburtina di Roma.

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