Iran, Tajani: chi specula su prezzi energia verrà sanzionato

Roma, 14 mar. (askanews) - "Stiamo valutando tutte le misure necessarie per impedire un aumento dei prezzi speculativi perché per adesso non c'è necessità di aumentare i prezzi, ci sono ancora le riserve dello scorso mese di petrolio e gas, vedremo nel prossimo mese se ci saranno ancora problemi a Hormuz però noi stiamo vigilando perché non ci siano speculazioni da parte delle imprese, chi specula verrà sanzionato". Lo ha assicurato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di una iniziativa referendaria per il Sì alla stazione Tiburtina di Roma.