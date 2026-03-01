Iran, Tajani: attivata Task force Golfo per assistere italiani

Roma, 1 mar. (askanews) - "Abbiamo costituito al Ministero degli Esteri una 'Task force Golfo' per assistere", dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran "tutti gli italiani che vivono o sono di passaggio" nell'area mediorientale, turisti e non, affinché possano essere assistiti nella maniera migliore possibile. La Task Force è composta da 50 persone che rispondono direttamente ai telefoni e che seguono e coordinano il lavoro di tutte le nostre ambasciate nell'area". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa alla Farnesina.

"La situazione dove ci sono più italiani e in questo momento dove c'è più incertezza è la situazione a Dubai e Abu Dhabi, soprattutto a Dubai. Il nostro consolato è operativo, abbiamo aggiunto cinque linee di emergenza al consolato e ieri il console viceconsole sono stati in aeroporto", ha spiegato Tajani.

"Stiamo assistendo anche i gruppi di giovani minorenni - ha aggiunto il ministro - in questo momento il console d'Italia a Dubai è a contatto con questi ragazzi, quindi sono tutti comunque assistiti".