Iran, Tajani annuncia riapertura dell'Ambasciata italiana a Teheran

Roma, 17 giu. (askanews) - "Sono lieto di annunciare in anteprima a questo parlamento che venerdì riapriranno i battenti della nostra ambasciata a Teheran e riapriranno anche gli uffici dell'Ice. La nostra ambasciatrice farà rientro nella capitale iraniana insieme a tutti i diplomatici e i funzionari del ministero degli Esteri". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso del Question Time alla Camera.

"L'intesa raggiunta nella notte di domenica tra Stati Uniti e Iran è uno sviluppo incoraggiante che abbiamo accolto con favore e speranza in un quadrante complesso come il Medio Oriente, la prudenza ovviamente è d'obbligo, ma per la prima volta dopo settimane di guerra e negoziati altalenanti si intravede oggi un concreto spiraglio di pace". "Oggi parlerò anche con il ministro degli Esteri iraniano Araghchi, gli confermerò il pieno sostegno del governo" italiano "al dialogo per trasformare l'intesa con gli Stati Uniti in una pace duratura. Sottolineerò l'importanza prioritaria del rilascio del mercantile italiano bloccato nello stretto di Hormuz su cui il nostro impegno è massimo", ha sottolineato.