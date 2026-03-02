Iran, Tajani: al lavoro per corridoio trasferimento italiani

Roma, 2 mar. (askanews) - "Stiamo lavorando alla creazione di veri e propri corridoi e reti di Ambasciate, per facilitare il trasferimento degli italiani verso Paesi dove sono disponibili voli, in particolare da Dubai e Abu Dhabi verso l'Oman. Dal Bahrein e dal Qatar verso l'Arabia Saudita e poi infine India- Thailandia Sri Lanka". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle comunicazioni urgenti del governo sulla situazione in Iran alla Commissione Esteri e Difesa del Senato.

"Per sostenere questi spostamenti e in particolare quelli dagli Emirati stiamo lavorando per inviare già nelle prossime ore una squadra dell'Unità di Crisi, di cui faranno parte anche Carabinieri e Guardia di Finanza della Farnesina e un rappresentate della Protezione civile per prestare aiuto ai confini e negli aeroporti", ha spiegato il ministro.

"Abbiamo approntato in tutti i principali aeroporti anche specifici banchi di assistenza per i connazionali con personale delle Ambasciate e dei Consolati, con la bandiera italiana per essere immediatamente identificabili", ha aggiunto Tajani.