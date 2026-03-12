ULTIME NOTIZIE 12 MARZO 2026

Iran, Tajani: "Ad Erbil attacco grave, solidarietà a nostri militari"

Roma, 12 mar. (askanews) - "Questa notte, la base di Camp Singara nel Kurdistan iracheno, dove sono di stanza i nostri militari impegnati nella fondamentale lotta contro il terrorismo di Daesh, è stata colpita da un drone che ha provocato solo danni materiali". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo a un'interrogazione di Forza Italia al Question Time al Senato.

"Ai nostri militari desidero esprimere, anche in quest'Aula - ha proseguito Tajani - la solidarietà del Governo e mia personale per questo attacco grave e inaccettabile, che abbiamo condannato con la massima fermezza. A loro va la gratitudine delle Istituzioni e del Paese per il servizio che svolgono con professionalità e dedizione, per la pace e la stabilità internazionale", ha sottolineato Tajani.

"Proprio in queste ore è in corso un ulteriore alleggerimento del nostro consolato a Erbil: pochi minuti fa ho parlato con il ministro Crosetto, il quale mi ha comunicato che 102 militari sono stati evacuati la scorsa settimane e 75 sono stati trasferiti la settimama scorsa. Ne restano 101 per i quali stiamo organizzando il rientro", ha aggiunto.

