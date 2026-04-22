Iran, Tajani: ad Araghchi detto di continuare dialogo di Islamabad

Roma, 22 apr. (askanews) - "Nella conversazione che ho avuto poco fa con il ministro degli Esteri dell'Iran", Abbas Araghchi, "ho ribadito a lui la necessità di continuare il dialogo di Islamabad, di raggiungere un accordo per la pace, ho ribadito l'importanza della libertà di circolazione a Hormuz, ho ribadito l'importanza di tutelare i Paesi dell'Area del Golfo, ho ribadito l'importanza di trovare un accordo anche in Iran, ho ribadito l'importanza di non procedere nell'uso del militare del nucleare.

Queste sono elementi fondamentali anche per il Libano". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Forum strategico Italia-Polonia.

"Ho insistito - ha proseguito Tajani - sulla necessità di spingere Hezbollah ad arrivare ad un accordo e quindi di non attaccare più Israele, soprattutto per la parte militare, la parte politica è una questione interna. Ho ribadito che noi siamo pronti anche ad ospitare in Italia i colloqui qui tra Libano e Israele per trovare un accordo positivo. Noi lavoriamo per la pace, ripeto, per noi la libertà di navigazione in Hormuz è fondamentale", ha concluso Tajani.