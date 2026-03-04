ULTIME NOTIZIE 04 MARZO 2026

Iran, Tajani: "Abbiamo rafforzato la presenza alle Maldive"

Roma, 4 mar. (askanews) - "Stamattina abbiamo rinforzato la nostra presenza nelle Maldive dove c'è solo un console onorario", ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, specificando che "abbiamo mandato due funzionari e un carabiniere perché c'è tantissima gente in aeroporto e nelle varie isole".

"Stiamo lavorando per organizzare charter e voli aggiuntivi che vadano alle Maldive per prelevare i circa tremila italiani che sono in attesa di rientro".

Inoltre il ministro ha sottolineato che l'Italia si sta adoperando per fornire tutta l'assistenza possibile, oltre a consegnare le medicine "che ci erano state richieste".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi