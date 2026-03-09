Iran, Starmer: Usa e Gb continuano a lavorare insieme

Milano, 9 mar. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha affermato che Regno Unito e Stati Uniti stanno lavorando insieme "ogni giorno" quando gli è stato chiesto se la "relazione speciale" tra i due Paesi fosse in crisi, dopo le frizioni emerse con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "È molto importante sottolineare che Stati Uniti e Regno Unito stanno lavorando insieme ogni giorno, come hanno sempre fatto", ha detto Starmer.

"Le decisioni riguardanti gli interessi superiori della Gran Bretagna sono responsabilità del primo ministro britannico", ha osservato Starmer.

Il primo ministro britannico ha affermato che il Regno Unito sta dialogando con altre nazioni su cosa si può fare congiuntamente per ridurre al minimo l'impatto economico sulle persone e sulle imprese, osservando che "dobbiamo trovare un modo per de-escalare la situazione in Iran".

"Quanto più a lungo questa situazione va avanti, tanto più è probabile che abbia un impatto sulla nostra economia, sulla vita e sulle famiglie di tutti e su ogni azienda", ha osservato Starmer specificando che il governo sta "parlando anche con i nostri partner internazionali su cosa possiamo fare insieme per ridurre il probabile impatto sulle persone e sulle aziende qui".