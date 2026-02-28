Iran, Starmer: aerei Gb in volo "in ambito d operazioni difensive"

Londra, 28 feb. (askanews) - Gli aerei britannici "sono oggi in volo" in Medio Oriente "nell'ambito di operazioni difensive regionali coordinate per proteggere il nostro popolo, i nostri interessi e i nostri valori". Lo ha affermato il primo ministro di Londra, Keir Starmer, in una dichiarazione televisiva.

"Disponiamo di una serie di capacità difensive nella regione, che abbiamo recentemente rafforzato. Le nostre forze sono attive e gli aerei britannici sono in volo oggi nell'ambito di operazioni difensive regionali coordinate per proteggere il nostro popolo, i nostri interessi e i nostri alleati.", ha detto.