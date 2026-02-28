ULTIME NOTIZIE 28 FEBBRAIO 2026

Iran, Starmer: aerei Gb in volo "in ambito d operazioni difensive"

Londra, 28 feb. (askanews) - Gli aerei britannici "sono oggi in volo" in Medio Oriente "nell'ambito di operazioni difensive regionali coordinate per proteggere il nostro popolo, i nostri interessi e i nostri valori". Lo ha affermato il primo ministro di Londra, Keir Starmer, in una dichiarazione televisiva.

"Disponiamo di una serie di capacità difensive nella regione, che abbiamo recentemente rafforzato. Le nostre forze sono attive e gli aerei britannici sono in volo oggi nell'ambito di operazioni difensive regionali coordinate per proteggere il nostro popolo, i nostri interessi e i nostri alleati.", ha detto.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi