ULTIME NOTIZIE 30 MARZO 2026

Iran, Spagna chiude il suo spazio per aerei coinvolti nella guerra

Milano, 30 mar. (askanews) - La Spagna, il cui governo di sinistra è "totalmente contrario" agli attacchi israelo-americani contro l'Iran, ha chiuso il proprio spazio aereo agli aerei statunitensi coinvolti nella guerra, ha annunciato il ministro della Difesa spagnolo, Margarita Robles. "Fin dall'inizio, è stato chiarito in modo inequivocabile all'esercito americano e alle forze americane che, né le basi sono autorizzate, né, ovviamente, è autorizzato l'uso dello spazio aereo spagnolo per qualsiasi azione correlata alla guerra in Iran - ha dichiarato Robles - per una guerra a cui siamo totalmente contrari, in cui non crediamo, che ci sembra profondamente illegale e profondamente ingiusta".

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