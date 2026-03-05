Iran, Schlein:"Meloni doveva dare la linea politica, ma era in radio"

Roma, 5 mar. (askanews) - "Ministro Tajani e ministro Crosetto oggi non basta riferire, oggi serve una linea politica. E non dovevate essere voi a darla, doveva essere qui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e parlare al Paese che è giustamente preoccupato". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando in aula alla Camera dopo le comunicazioni dei ministri Crosetto e Tajani.

"È normale che il ministro Tajani venga qui a fare appelli all'unità mentre Giorgia Meloni va alla radio ad attaccare le opposizioni?", ha chiesto. "Non ci avete chiamato, non ci avete convocato. Abbiamo dovuto apprendere questa mattina persino il testo della vostra risoluzione, dalle agenzie di stampa".