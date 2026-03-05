ULTIME NOTIZIE 05 MARZO 2026

Iran, Schlein: nessun appoggio a questa guerra, governo dica no ora

Roma, 5 mar. (askanews) - "Noi diciamo no all'autorizzazione delle basi" il Pd chiede di non "appoggiare in nessun modo questa guerra che viola il diritto internazionale. Guardate: il punto non è che tornerete qui se ve lo chiedono ministro. Il punto è che dovete dire no già adesso e dovete dire no in quest'aula perché sarebbe in contrasto con l'articolo 11 della nostra Costituzione appoggiare delle azioni militari unilaterali fuori dal diritto internazionale e da ogni mandato multilaterale": lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando in aula alla Camera dopo le comunicazioni dei ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani.

"Qual è la valutazione politica del governo italiano su questi attacchi? Siamo tutti d'accordo che il regime iraniano deve fermare le inaccettabili ritorsioni, ma per noi si devono fermare anche i bombardamenti di Trump e di Netanyahu".

"Ministro Crosetto, le è sfuggito prima, le è sfuggito che gli attacchi americani e israeliani erano fuori dal diritto internazionale. Ci ha messo solo 6 giorni a dirlo, ma le chiedo se è la posizione ufficiale del governo italiano o se è solo la sua posizione, mi interesserebbe capire cosa ne pensa la presidente Meloni", ha aggiunto.

