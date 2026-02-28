ULTIME NOTIZIE 28 FEBBRAIO 2026

Iran, Schlein: il governo si adoperi per de-escalation

Milano, 28 feb. (askanews) - "Chiediamo al governo di attivarsi con urgenza per la sicurezza dei nostri connazionali e di adoperarsi in tutte le sedi multilaterali per favorire una de-escalation e per scongiurare un allargamento della guerra con conseguenze potenzialmente incalcolabili". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, dal palco di una iniziativa sulla sanità a Milano.

"Siamo tutti convinti che l'Iran non possa sviluppare l'arma nucleare, ma il modo per impedirlo non sono le azioni militari unilaterali ma la via diplomatica per isolare il regime e impedire il supporto ai suoi crimini brutali", ha aggiunto.

