Iran, Sanchez: "No alla guerra" e "no crollo diritto internazionale"

Madrid, 4 mar. (askanews) - "No alla guerra": è la linea del premier spagnolo Pedro Sànchez, che risponde così alle provocazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che durante l'incontro alla Casa Bianca con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ha criticato la Spagna per essersi rifiutata di consentire agli Stati Uniti di utilizzare le basi militari in Andalusia per la guerra contro l'Iran.

"Innanzitutto, no al crollo del diritto internazionale che ci protegge tutti, soprattutto i più vulnerabili: la popolazione civile. In secondo luogo, no al presupposto che il mondo possa risolvere i suoi problemi solo attraverso conflitti e bombe. E in terzo luogo, no a ripetere gli errori del passato. In breve, la posizione del governo spagnolo può essere riassunta in quattro parole: 'no a la guerra'", ha detto Sanchez.

