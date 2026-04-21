ULTIME NOTIZIE 21 APRILE 2026

Iran, Salvini: Hormuz? Solo con l'Onu, non si va in ordine sparso

Milano, 21 apr. (askanews) - "Se ci fosse una missione dell'Onu, è un altro paio di maniche, come ci siamo in Libano, come c'eravamo in Kosovo. Un conto è una missione internazionale che coinvolge tutti, e allora lì ovviamente ci siamo. Un conto è qualcuno che va in ordine sparso". Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, interpellato a margine del Salone del Mobile sul possibile intervento dell'Italia in una missione nello Stretto di Hormuz. "Nessuno al governo pensa di partire in ordine sparso - ha spiegato - . Quindi io, Crosetto, la Meloni, la pensiamo assolutamente nella stessa maniera. O c'è una missione internazionale con tutte le protezioni e le tutele delle missioni internazionali, oppure noi non andiamo in guerra da nessuna parte".

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