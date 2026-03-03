Iran, Salvini: deterrenza nucleare? Per me parole Macron contano zero

Milano, 3 mar. (askanews) - "Quello che dice Macron per me conta zero". Il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini ha risposto così, a margine di un sopralluogo a Cinisello Balsamo, ad una domanda sull'iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron per rafforzare la deterrenza nucleare europea insieme a Gran Bretagna e Germania.

Quanto alla visita del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Washington, "io sono a Cinisello e sono contento di essere a Cinisello. C'è chi va a Washington e chi va a Cinisello".