ULTIME NOTIZIE 03 MARZO 2026

Iran, Salvini: Cdm in settimana, Meloni riferirà a Camere

Milano, 3 mar. (askanews) - Sull'Iran "abbiamo un Consiglio dei ministri dedicato questa settimana" e alle opposizioni che chiedono la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento Matteo Salvini dice: "Lo farà". Parlando a Cinisello Balsamo il vice premier e segretario della Lega si rivolge alle opposizioni: "Ieri c'erano il ministro degli Esteri e il ministro della Difesa, l'appello che faccio alle opposizioni è di lavorare tutti insieme. Una guerra non è mai una buona notizia e aumentano il conto della luce, del gas e della benzina, i problemi aumentano e non c'è bisogno di chi fa solo polemiche".

Dunque, ha rivendicato Salvini, "stiamo sul pezzo, cerchiamo di stare attenti a quello che succede in Iran ma anche a quello che succede in Italia, a Milano, a Roma, perché le famiglie hanno bisogno qui. Se i prezzi aumentano dobbiamo essere pronti a intervenire".

