ULTIME NOTIZIE 07 APRILE 2026

Iran, Russia e Cina votano contro risoluzione Onu su Stretto Hormuz

New York, 7 apr. (askanews) - Russia e Cina hanno votato contro la bozza di risoluzione presentata dal Bahrein al Consiglio di Sicurezza Onu sullo Stretto di Hormuz.

"Il progetto di risoluzione non è stato adottato a causa del voto contrario di membri permanente del Consiglio", ha detto il ministro degli Esteri del Bahrein Abdullatif bin Rashid Al Zayani che presiedeva la votazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La risoluzione ha ottenuto 11 voti a favore, due contrari, mentre Colombia e Pakistan si sono astenuti. Nel documento si invitavano i paesi a ricorrere a "tutti i mezzi difensivi necessari e commisurati alle circostanze, nello Stretto di Hormuz e nelle acque adiacenti, comprese le acque territoriali degli Stati rivieraschi che si trovano all'interno o confinano con lo Stretto di Hormuz, per garantire il transito e scoraggiare i tentativi di chiudere, ostruire o interferire in altro modo con la navigazione internazionale attraverso lo Stretto di Hormuz".

Il documento chiedeva inoltre all'Iran di mettere subito fine agli attacchi contro navi mercantili e commerciali.

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