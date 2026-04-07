ULTIME NOTIZIE 07 APRILE 2026

Iran, Russia e Cina bloccano la risoluzione Onu su Hormuz

Nazioni Unite, 7 apr. (askanews) - Russia e Cina hanno posto il veto al Consiglio di sicurezza dell'Onu su una risoluzione per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il testo, sostenuto dagli Stati del Golfo e già ammorbidito rispetto alla richiesta iniziale di autorizzare l'uso della forza per proteggere la rotta marittima, ha ottenuto 11 voti a favore, 2 contrari e 2 astensioni. Dopo il voto, il ministro degli Esteri del Bahrein Abdullatif bin Rashid al-Zayani ha espresso "rammarico" a nome di Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait e Giordania.

"Il mio Paese, il Regno del Bahrein - ha detto il ministro degli Esteri - e gli Emirati Arabi Uniti, il Regno dell'Arabia Saudita, lo Stato del Qatar, lo Stato del Kuwait e il Regno hascemita di Giordania esprimono il loro rammarico per il fatto che la risoluzione sottoposta oggi alla vostra attenzione non sia stata adottata. Il Consiglio non è riuscito ad assumersi le proprie responsabilità di fronte a una condotta illegale che richiede un'azione decisa".

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