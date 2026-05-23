ULTIME NOTIZIE 23 MAGGIO 2026

Iran, Rubio: "Potremmo avere qualcosa da annunciare", forse già oggi

New Delhi, 23 mag. (askanews) - Secondo quanto affermato dal segretario di Stato americano Marco Rubio esiste la possibilità di un accordo fra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Intervenendo a Nuova Delhi durante una visita di quattro giorni in India, Rubio ha dichiarato: "C'è la possibilità che, che sia nel corso della giornata, domani o tra un paio di giorni, potremmo avere qualcosa da annunciare. Ma questa questione deve essere risolta".

Secondo il sito d'informazione online americano Axios, che cita una fonte vicina a Donald Trump, il presidente statunitense avrebbe parlato di lanciare un'operazione militare finale, di grande portata e "decisiva", dopo la quale potrebbe dichiarare vittoria e porre fine alla guerra. D'altra parte, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, ha riferito che Iran e Stati Uniti stanno ultimando il lavoro su un memorandum di intesa in 14 punti, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Fars.

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