Iran: risoluzione dell'Aiea avrà un impatto negativo

Milano, 20 nov. (askanews) - L'inviato iraniano presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha dichiarato che una nuova risoluzione approvata dall'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite avrà un "impatto negativo" sulla cooperazione sul programma nucleare del Paese. "Questa risoluzione avrà certamente un impatto negativo sulla cooperazione già avviata tra l'Iran e l'agenzia", ha dichiarato l'ambasciatore Reza Najafi dopo l'adozione da parte dell'AIEA di una risoluzione che invita l'Iran a fornire accesso e informazioni sui suoi siti nucleari.

Il Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, composto da 35 nazioni, ha approvato una risoluzione che impone all'Iran di informare l'organismo "senza indugio" sullo stato delle sue scorte di uranio arricchito e dei siti atomici bombardati.