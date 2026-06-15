ULTIME NOTIZIE 15 GIUGNO 2026

Iran, Renzi: Italia non tocca palla, è fuori dai vertici come ai Mondiali

Bologna, 15 giu. (askanews) - L'Italia "non tocca palla" sui dossier internazionali per l'incapacità del governo, mentre sull'annuncio di pace tra Stati Uniti e Iran è "impossibile" sapere se sia la volta buona. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di "Repubblica delle Idee" a Bologna, commentando il presunto accordo che dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni.

"Mi pare siano 39 le volte in cui Donald Trump ha annunciato di aver fatto la pace con l'Iran - ha osservato Renzi -. Che sia la 39esima quella giusta oppure l'ennesima sparata a vuoto, non possiamo saperlo. È chiaro che serve un accordo di pace sull'Iran, ma un accordo che tenga insieme tutte le popolazioni dell'area, a cominciare da quelle arabe".

Sul fronte orientale, secondo l'ex premier, "serve un accordo di pace tra Russia e Ucraina, dove l'Europa giochi un ruolo. Mi spiace che in questo momento l'Italia non tocchi palla, per l'incapacità di Giorgia Meloni e Antonio Tajani".

"Che Tajani fosse incapace lo sapevamo tutti, però qualcuno di noi sperava che almeno la Meloni potesse giocare un ruolo - ha concluso Renzi -. Invece siamo fuori dai vertici internazionali come siamo fuori dai Mondiali di calcio: però nel primo caso l'incapacità è del governo, nel secondo dei giocatori".

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