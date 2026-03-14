Iran, raid Usa su isola di Kharg, snodo chiave per export greggio

Milano, 14 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che l'esercito americano ha condotto nella notte un raid aereo contro installazioni militari sull'isola di Kharg, nel Golfo Persico settentrionale, al largo delle coste dell'Iran. L'isola ospita il principale terminale di esportazione petrolifera della Repubblica islamica ed è considerata un'infrastruttura cruciale per l'economia iraniana e per lo smercio di petrolio, anche verso la Cina attraverso una "flotta ombra" di petroliere utilizzate per aggirare le sanzioni occidentali.

Nell'operazione sono stati presi di mira depositi di missili e mine navali che, secondo Washington, sarebbero stati utilizzati per minacciare o bloccare le rotte di navigazione nello Stretto di Hormuz. Ma sono stati risparmiate le infrastrutture petrolifere.

Con un messaggio su Truth il presidente americano ha affermato che l'Iran è "completamente sconfitto" e vuole un accordo, ma Trump ha aggiunto che non sarebbe disposto ad accettare un'intesa alle condizioni attuali.