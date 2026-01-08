ULTIME NOTIZIE 08 GENNAIO 2026

Iran: Pronti alla guerra, ma anche al dialogo senza imposizioni

Beirut, 8 gen. (askanews) - Arrivando a Beirut per colloqui con i leader libanesi, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi prende posizione sull'escalation regionale. Le sue parole arrivano mentre Israele ha intensificato negli ultimi giorni i raid nel sud e nell'est del Libano, dichiarando di aver colpito obiettivi del movimento libanese sostenuto dall'Iran e del suo alleato palestinese Hamas. "Non cerchiamo la guerra - ha detto il ministro - ma siamo pronti alla guerra. E siamo anche pronti ai negoziati, basati su interessi reciproci e sul rispetto reciproco. Quando gli americani accetteranno che il negoziato è diverso dall'imposizione, allora potranno iniziare trattative serie".

ESTERI
55
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi