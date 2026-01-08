Iran: Pronti alla guerra, ma anche al dialogo senza imposizioni

Beirut, 8 gen. (askanews) - Arrivando a Beirut per colloqui con i leader libanesi, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi prende posizione sull'escalation regionale. Le sue parole arrivano mentre Israele ha intensificato negli ultimi giorni i raid nel sud e nell'est del Libano, dichiarando di aver colpito obiettivi del movimento libanese sostenuto dall'Iran e del suo alleato palestinese Hamas. "Non cerchiamo la guerra - ha detto il ministro - ma siamo pronti alla guerra. E siamo anche pronti ai negoziati, basati su interessi reciproci e sul rispetto reciproco. Quando gli americani accetteranno che il negoziato è diverso dall'imposizione, allora potranno iniziare trattative serie".