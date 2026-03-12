Iran, prima dichiarazione in TV di Mojtaba Khamenei, letta da altri

Roma, 12 mar. (askanews) - Nella sua prima dichiarazione pubblica - letta da una giornalista della tv di Stato - il nuovo leader supremo dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha ringraziato i membri del "Fronte di resistenza" in Yemen, Libano e Iraq, definendoli i "più stretti alleati" dell'Iran.

La nuova "guida suprema", figlio di Ali Khamenei, il leader supremo ucciso dai bombardamenti di Stati Uniti e Israele il 28 febbraio, non è mai comparsa in pubblico, e secondo indiscrezioni insistenti sarebbe stata a sua volta ferita in un raid. E' considerato appartenente all'ala più dura della teocrazia iraniana.

"Esprimo la mia sincera gratitudine ai combattenti del Fronte di Resistenza. Consideriamo i paesi membri del Fronte di Resistenza i nostri più stretti alleati e la causa della resistenza è inseparabile dai valori della Rivoluzione Islamica. Senza dubbio, la solidarietà e la cooperazione tra le componenti di questo fronte abbrevieranno il cammino verso la vittoria sulla sedizione sionista", avrebbe detto Khamanei secondo l'estratto letto alla tv di Stato.