ULTIME NOTIZIE 12 MARZO 2026

Iran, prima dichiarazione in TV di Mojtaba Khamenei, letta da altri

Roma, 12 mar. (askanews) - Nella sua prima dichiarazione pubblica - letta da una giornalista della tv di Stato - il nuovo leader supremo dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha ringraziato i membri del "Fronte di resistenza" in Yemen, Libano e Iraq, definendoli i "più stretti alleati" dell'Iran.

La nuova "guida suprema", figlio di Ali Khamenei, il leader supremo ucciso dai bombardamenti di Stati Uniti e Israele il 28 febbraio, non è mai comparsa in pubblico, e secondo indiscrezioni insistenti sarebbe stata a sua volta ferita in un raid. E' considerato appartenente all'ala più dura della teocrazia iraniana.

"Esprimo la mia sincera gratitudine ai combattenti del Fronte di Resistenza. Consideriamo i paesi membri del Fronte di Resistenza i nostri più stretti alleati e la causa della resistenza è inseparabile dai valori della Rivoluzione Islamica. Senza dubbio, la solidarietà e la cooperazione tra le componenti di questo fronte abbrevieranno il cammino verso la vittoria sulla sedizione sionista", avrebbe detto Khamanei secondo l'estratto letto alla tv di Stato.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi