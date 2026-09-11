ULTIME NOTIZIE 11 SETTEMBRE 2026

Iran, presidente Pezeshkian: "Pressione Usa ha raggiunto fase critica"

Nuova Delhi, 11 set. (askanews) - Il presidente iraniano Masud Pezeshkian ha affermato venerdì che la pressione esercitata dagli Stati Uniti sul suo Paese ha raggiunto una fase critica e pericolosa, intervenendo in India alla vigilia del vertice del BRICS.

"L'Iran è stato oggetto di pesanti sanzioni negli ultimi anni. Tuttavia questa pressione ha raggiunto una fase critica e pericolosa negli ultimi mesi a seguito dell'aggressione militare da parte degli Stati Uniti e di Israele contro la Repubblica Islamica dell'Iran".

"Il mondo sta attraversando oggi uno dei periodi più complessi della sua storia. L'incertezza geopolitica, le interruzioni delle catene di approvvigionamento e il crescente ricorso a strumenti economici per esercitare pressioni politiche hanno reso più complesso il contesto economico in cui operano i paesi", ha aggiunto.

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