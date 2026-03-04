ULTIME NOTIZIE 04 MARZO 2026

Iran: "Possiamo continuare la guerra finché vogliamo"

Milano, 4 mar. (askanews) - In queste immagini Mohammad Mokhber, alto collaboratore del defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei, afferma che l'Iran non negozierà con gli Stati Uniti d'America e può "continuare la guerra". Il tutto dopo che ieri è stato indicato nel figlio del defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei, il suo successore. L'Iran "non ha fiducia negli americani e non abbiamo basi per alcun negoziato con loro", ha detto, aggiungendo che: "Possiamo continuare la guerra finché vogliamo".

