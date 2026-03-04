ULTIME NOTIZIE 04 MARZO 2026

Iran, Pichetto: "Italia può resistere, gli stock di gas sono alti"

Rimini, 4 mar. (askanews) - "In questo momento stiamo valutando il quadro complessivo. Sotto l'aspetto quantitativo l'Italia può resistere anche più di altri a livello europeo perché abbiamo gli stoccaggi alti di gas e il nostro approvvigionamento dal Golfo Persico è molto basso". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'inaugurazione di Key a Rimini, sulle misure per fronteggiare l'aumento dei costi energetici legato alla crisi in Medio Oriente.

"Almeno nella proiezione di marzo e aprile abbiamo quasi raggiunto l'obiettivo - ha spiegato il ministro -. La valutazione diversa riguarda quale sarà l'effetto della crisi nello Stretto di Hormuz e di questa guerra nell'area del Golfo Persico rispetto al movimento dei prezzi, alla domanda e offerta a livello mondiale, non italiano, e il riflesso sul Ttf, sul mercato olandese".

Pichetto Fratin ha sottolineato la necessità di comprendere la componente speculativa, come reazione degli attacchi di Usa e Israele all'Iran: "Quanto c'è di speculazione, anche quella sana? Ogni movimento di mercato porta con sé speculazione. In questo momento è difficile dire quale tipo di intervento adottare, dobbiamo capire dove e come si fermano le bocce".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi