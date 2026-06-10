Iran, Pezeshkian: "Usa e Israele incitano Paesi arabi contro di noi"

Teheran, 10 giu. (askanews) - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian afferma che l'Iran sta contrastando i tentativi di Stati Uniti e Israele di "incitare i paesi arabi e musulmani contro" gli iraniani. "Questo sta portando i paesi della regione ad allontanarsi dall'America e da Israele", aggiunge durante un evento a Teheran in memoria del leader assassinato Ayatollah Ali Khamenei.

Pezeshkian fa riferimento anche ai negoziati in corso con gli Stati Uniti, ribadendo la necessità di Teheran di "uscire da questo stato di né guerra né pace", pur rifiutando qualsiasi compromesso di fronte alle violazioni.

"La seconda politica che hanno perseguito è stata proprio quella di incitare i paesi arabi e musulmani contro di noi, iraniani - cosa che, con le politiche attualmente in corso e quelle che il nostro caro Leader sta perseguendo, viene anche vanificata. Questo sta portando i paesi della regione ad allontanarsi dall'America e da Israele - e questo sta procedendo".

"Dobbiamo uscire da questo stato di né guerra né pace. La guerra non è certamente nell'interesse del Paese. Ma ciò non significa che, se cercano di violare la nostra dignità o di invadere la nostra terra e il nostro territorio, ci arrenderemo o faremo marcia indietro. Possono continuare a sognare. Questo non è qualcosa su cui scenderemmo mai a compromessi".