Iran, Papa: profonda preoccupazione, pace non si costruisce con armi

Città del Vaticano, 1 mar. (askanews) - "Seguo con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran in queste ore drammatiche. La stabilità e la pace non si costruiscono con minacce reciproche né con le armi che seminano distruzione, dolore e morte, ma solo attraverso un dialogo ragionevole, autentico e responsabile". Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell'Angelus domenicale in piazza San Pietro.

"Dinanzi alla possibilità di una tragedia di proporzioni enormi - ha quindi aggiunto - rivolgo alle parti coinvolte, l'accorato appello ad assumere la responsabilità morale di fermare la spirale della violenza prima che diventi una voragine irreparabile".

