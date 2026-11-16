Iran, nove Paesi sostengono piano per riaprire Hormuz

Milano, 16 nov. (askanews) - Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, afferma che un blocco regionale di dieci paesi ha sostenuto il piano proposto da Teheran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, nell'ambito degli sforzi volti a porre fine al conflitto con gli Stati Uniti. "La riunione ha reagito positivamente e, sostenendo il piano proposto dall'Iran - ovvero il piano in due giorni - ha espresso l'auspicio che tale proposta possa portare a un cessate il fuoco definitivo e globale", ha dichiarato Araghchi ai giornalisti a Islamabad. Dopo aver inizialmente prospettato un arco temporale di una settimana, l'Iran ha fatto sapere di essere pronto a riaprire lo Stretto di Hormuz nel giro di due giorni, a condizione che Washington accetti le sue richieste.