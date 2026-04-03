Iran, Netanyahu: "Continuiamo a colpire in coordinamento con gli Usa"

Tel Aviv, 3 apr. (askanews) - Israele continuerà a colpire l'Iran in coordinamento con la Casa Bianca, ha dichiarato oggi il primo ministro Benjamin Netanyahu durante una riunione presso il quartier generale dell'Idf a Tel Aviv.

"Insieme ai nostri amici americani, continuiamo a schiacciare il regime del terrore in Iran, stiamo eliminando i comandanti, bombardando ponti e infrastrutture", ha affermato il premier israeliano in un video diffuso dal suo ufficio.

"In pieno coordinamento tra me e il presidente Trump, tra l'IDF e l'Esercito degli Stati Uniti, continueremo a schiacciare l'Iran questo regime è più debole che mai, Israele è più forte che mai", ha aggiunto il premier israeliano, sostenendo di aver distrutto il 70% della capacità produttiva siderurgica dell'Iran.