Iran, Netanyahu chiede ai leader mondiali di unirsi alla guerra

Tel Aviv, 22 mar. (askanews) - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto ai leader mondiali di unirsi alla guerra lanciata contro l'Iran.

"Hanno lanciato un missile balistico intercontinentale contro Diego Garcia. Hanno la capacità di raggiungere l'Europa in profondita", ha detto il premier alla stampa durante la visita alla città di Arad, nel sud di Israele, colpita ieri da un attacco iraniano. "Stanno prendendo di mira tutti. Stanno bloccando una rotta marittima internazionale, una via energetica fondamentale, e stanno cercando di ricattare il mondo intero. È ora che i leader degli altri paesi si uniscano a noi", ha aggiunto il premier, facendo riferimento allo Stretto di Hormuz.

"Sono lieto di dire che alcuni di loro si stanno muovendo in questa direzione, ma c'è ancora molto da fare", ha aggiunto Netanyahu.

"Il presidente americano Trump ha chiesto alla comunità internazionale di affrontare questo regime terroristico e fanatico", ha proseguito il premier, sottolineando che è una richiesta "non solo per la sicurezza dell'America e di Israele, ma per la sicurezza di tutto il mondo, ed è il momento per loro di agire".