Iran, Mojtaba Khamenei: "Patto per vendicare sangue puro di mio padre"

Roma, 11 lug. (askanews) - "Abbiamo stretto un patto per vendicare il sangue puro del leader martire": lo ha affermato la Guida Suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto diffuso dalla TV di Stato, la sua prima dichiarazione dai funerali del padre e predecessore, l'Ayatollah Ali Khamenei, letta da una giornalista di Irinn.

"Abbiamo stretto un patto per vendicare il sangue puro del leader martire e di tutti i martiri di queste due guerre contro gli assassini criminali. Questi criminali, il cui elenco completo è disponibile dall'inizio alla fine, porteranno con sé nella tomba il desiderio di una morte serena nel proprio letto", ha dichiarato nel messaggio Mojtaba Khamenei.