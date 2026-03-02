ULTIME NOTIZIE 02 MARZO 2026

Iran, Modi: situazione in Medio Oriente "molto preoccupante" per India

New Delhi, 2 mar. (askanews) - Il primo ministro indiano Narendra Modi afferma che la situazione in Medio Oriente è "molto preoccupante" per il suo Paese, poiché Israele e Stati Uniti stanno conducendo attacchi contro l'Iran e il Libano e il conflitto si sta estendendo ai Paesi confinanti della regione.

"L'attuale situazione in Asia occidentale è per noi motivo di profonda preoccupazione. L'India sostiene la risoluzione di tutte le controversie attraverso il dialogo e la diplomazia. Continueremo a collaborare con tutti i Paesi per garantire la sicurezza dei cittadini indiani nella regione", dice.

