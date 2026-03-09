ULTIME NOTIZIE 09 MARZO 2026

Iran, Merz: preoccupati per l'aumento dei prezzi dell'energia

Roma, 9 mar. (askanews) - In conferenza stampa congiunta con il candidato Cdu battuto alle elezioni regionali in Baden Wuerttemberg, il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto "preoccupato" per l'aumento dei prezzi dell'energia, dopo che la guerra in Medio Oriente ha fatto salire il prezzo di riferimento di un barile di greggio a oltre 100 dollari.

"Ma siamo preoccupati per l'andamento dei prezzi dell'energia. Sappiamo che questo potrebbe avere un effetto a catena, anche sull'economia tedesca, ed è per questo che stiamo facendo tutto il possibile per aumentare la nostra indipendenza anche nella politica energetica", ha dichiarato Merz.

