ULTIME NOTIZIE 17 APRILE 2026

Iran, Meloni: riaprire Hormuz è essenziale per un negoziato serio

Parigi, 17 apr. (askanews) - "Riaprire Hormuz è un elemento essenziale per qualsiasi soluzione al conflitto mediorientale. Si vede bene in queste ore la centralità della riapertura di Hormuz nel negoziato, è chiara sulla base degli sviluppi di queste ore: in risposta al cessate il fuoco in Libano c'è stata la riapertura da parte iraniana al passaggio nello stretto. La riapertura è parte di qualsiasi serio progetto negoziato".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine della Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, a Parigi presso il Palazzo dell'Eliseo.

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