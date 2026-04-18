ULTIME NOTIZIE 18 APRILE 2026

Iran, Meloni: quadro cambia continuamente, al lavoro per stabilizzazione

Roma, 18 apr. (askanews) - "Non siamo stati fortunati in questa stagione con la situazione geopolitica, con l'instabilità che sta piano piano diventando la nostra normalità, con un quadro che cambia ogni minuto". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo alla 76ma assemblea di Federalberghi al Salone delle Fontane a Roma.

Ricordando che l'Iran ha annunciato di voler nuovamente chiudere lo stretto di Hormuz "rispondendo all'indisponibilità degli Usa", ha aggiunto "il quadro cambia continuamente e noi siamo al lavoro ogni minuto sulla stabilizzazione di quadranti che ormai si sono moltiplicati".

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