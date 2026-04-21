Iran, Meloni: Italia a Hormuz senza Onu? Per me sì, decide Parlamento

Milano, 21 apr. (askanews) - "Noi siamo stati tra i primi a proporre che ci fosse una copertura Onu su un'eventuale missione ad Hormuz, questo non è stato possibile per un veto che c'è nel Consiglio di Sicurezza attualmente da parte di Russia e Cina, vedremo se nelle prossime settimane quel veto potrà essere superato. Penso che se non dovesse essere superato a condizioni date che abbiamo già chiarito (chiaramente ci deve essere una cessazione delle ostilità, chiaramente ci deve essere un'amplissima adesione internazionale, la postura della missione deve essere esclusivamente difensiva), in questi casi io penso che l'Italia debba comunque esserci ma deve essere il Parlamento su questo ad esprimersi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda dei giornalisti al suo arrivo al Salone del Mobile a Milano.