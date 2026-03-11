ULTIME NOTIZIE 11 MARZO 2026

Iran, Meloni: Governo non si sottrae al confronto parlamentare

Roma, 11 mar. (askanews) - "Qui non c'è un Governo che si sottrae al confronto parlamentare, come dimostra la presenza in Parlamento del ministro degli esteri italiano (Tajani) e del ministro della difesa Crosetto per ben due volte in meno di una settimana e la mia presenza qui oggi. Non c'è un Governo complice di decisioni altrui, né tantomeno un Governo isolato in Europa e nemmeno un Governo colpevole delle conseguenze economiche che questa crisi può avere su cittadini, famiglie e imprese". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni in aula al Senato in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. "Tutte cose che ho sentito dire in questi giorni e che non fanno giustizia a un impegno che non abbiamo mai smesso di portare avanti in questo delicato quadrante della geopolitica e che abbiamo intensificato in questi dieci giorni, affrontando la crisi con estrema cautela, in stretto raccordo con i nostri partner europei e in costante contatto con i leader del Medio Oriente e del Golfo, mettendo in campo tutti gli strumenti necessari sul piano politico-diplomatico, su quello militare della sicurezza e su quello economico interno", ha aggiunto.

